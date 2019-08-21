"Піднімемо синьо-жовтий прапор!" В Україні заговорили про приєднання Владивостока

Український блогер Юрій Гудименко заявив, що говорити про Європу від Лісабона до Владивостока можна буде лише тоді, коли над останнім майорітиме прапор України.

Так на своїй сторінці у Facebook він відреагував на скандальний вислів президента Франції Еммануеля Макрона під час зустрічі з лідером Росії Володимиром Путіним.

"Я теж вірю в Європу від Лісабона до Владивостока, товарише Макрон. Але за єдиного розкладу: якщо над Владивостоком, як і сто років тому, майорітимуть синьо-жовті прапори Української Далекосхідної Республіки. Республіки українського Зеленого Клину, республіки українських переселенців на Далекий Схід Росії", – написав Гудименко.

Разом з тим, він визнав, що шансів на такий розвиток подій мало, а значить – це самообман. Що стосується слів Макрона, то їх блогер розцінив як обман, підкресливши, що Росія – не тільки не Європа, але навіть і не Азія.

"Росія – це помилка. Помилка, яку потрібно виправити. Європа – це не місце на карті. Європа не в кілометрах, не в кордонах і не в їх відсутності. Європа – в правилах поведінки, в культурі, в розвитку, в свободах і в мільйонах загиблих за ці свободи. Дивно навіть припускати, що Росія зрозуміє Європу, не розуміючи значення слова "свобода", – впевнений Гудименко.

Продовжуючи свою думку він протиставив країні-агресору Україну, яка, впевнений він, є найяскравішим прикладом того, якою має бути європейська держава.

Прапор України Укрінформ

"Ми – Україна. Ми – Європа. Ми стояли на майданах під кулями, і над нами майоріли сині прапори з дванадцятьма золотими зірками, які відсилають до "Одкровення" Йоана Богослова. А під ногами у нас була кров. Ми – Україна. Ми билися разом з вами і проти вас. Під Будапештом і на Жовтих Водах, на Красному полі й під стінами Константинополя. Ми воювали в Хорватії і в Польщі, ми воювали в Угорщині і у Франції, ми билися сотні і сотні років. Билися, молилися, торгували і вмирали, вмирали і народжувалися разом з вами. Як ви. Тому що ми – європейці. А вони – ні", – проводить паралелі Гудименко.

Він визнав, що в економічному плані Україна не така сильна, як її окупант, оскільки не володіє "Газпромом". І саме з цієї причини вона не може так підкуповувати єврочиновників, як цей робить Росія. Але все це не робить країну менш європейською, підкреслює блогер.

"Ми пам'ятаємо 2014 рік. Ми пам'ятаємо свою кров. Кров грузинів, кров молдаванів. Ми пам'ятаємо, з яким холоднокровним, виродковим спокоєм російські політики обіцяли дійти до Києва. До Варшави. До Таллінна. І до Лісабона. Європа – це не євро в гаманці. Європа – це століття крові, боротьби і ненависті. Європа – це стан душі. Європа – це століття вогню. Ми пам'ятаємо цей вогонь. Його не загасити нафтою. Європа – від Лісабона до Луганська", – емоційно підсумував Гудименко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 19 серпня Макрон і Путін зустрілися в Марселі, де обговорили військовий конфлікт в Україні.

У своїй вступній промові Макрон несподівано назвав Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн.

Також він заявив, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

На слова французького президента відреагувала перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко. Вона зазначила, що українці вже зрозуміли, що світ за них воювати не буде, проте не згодні, щоб долю України вирішували без них, як це фактично намагалися зробити Макрон і Путін у Марселі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!