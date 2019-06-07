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Підлітки змушували лесбіянок цілуватися, після чого їх побили

2.1тЧитати матеріал російською

Четверо підлітків побили двох дівчат-лесбіянок, які відмовилися цілуватися на прохання хуліганів.

Про це повідомляє The Sun.

Відзначається, 28-річна стюардеса Меланія Геймонат їхала в одному з лондонських автобусів з Вест Хемпстеда зі своєю подругою Кріс. Несподівано до нетрадиційної парі причепилися підлітки, роблячи грубі сексуальні натяки.

Як стверджує Меланія, хлопці вели себе непристойно і просили дівчат поцілуватися, щоб хулігани змогли "насолодитися переглядом". Також нападники називали подруг "лесбіянками" і описували сексуальні позиції.

Одна з дівчат намагалася пожартувати, однак підлітки напали на її подругу, після чого нанесли ряд ударів Мелані.

Підлітки змушували лесбіянок цілуватися, після чого їх побили

"Я відчула запаморочення, і, побачивши свою кров, впала вниз. Я не пам'ятаю, втратила я свідомість чи ні", - говорить дівчина.

Підлітки змушували лесбіянок цілуватися, після чого їх побили
Підлітки змушували лесбіянок цілуватися, після чого їх побили

На місце події прибула поліція, заарештувала підлітків-хуліганів.

Раніше п'яна пасажирка з Лондона влаштувала скандал на борту літака, після чого вплуталася в бійку зі стюардесами.

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