Підлітки змушували лесбіянок цілуватися, після чого їх побили

Четверо підлітків побили двох дівчат-лесбіянок, які відмовилися цілуватися на прохання хуліганів.

Про це повідомляє The Sun.

Відзначається, 28-річна стюардеса Меланія Геймонат їхала в одному з лондонських автобусів з Вест Хемпстеда зі своєю подругою Кріс. Несподівано до нетрадиційної парі причепилися підлітки, роблячи грубі сексуальні натяки.

Як стверджує Меланія, хлопці вели себе непристойно і просили дівчат поцілуватися, щоб хулігани змогли "насолодитися переглядом". Також нападники називали подруг "лесбіянками" і описували сексуальні позиції.

Одна з дівчат намагалася пожартувати, однак підлітки напали на її подругу, після чого нанесли ряд ударів Мелані.

"Я відчула запаморочення, і, побачивши свою кров, впала вниз. Я не пам'ятаю, втратила я свідомість чи ні", - говорить дівчина.

На місце події прибула поліція, заарештувала підлітків-хуліганів.

Раніше п'яна пасажирка з Лондона влаштувала скандал на борту літака, після чого вплуталася в бійку зі стюардесами.

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