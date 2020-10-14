Підлеглі глави податкової міліції України зняли пафосний кліп до його дня народження. Відео

Олексій Тітофф Суспільство 11:26, 14.10.2020 Оновлено: 11:41, 14.10.2020

Співробітники податкової міліції до дня народження глави Державної фіскальної служби Сергія Солодченка зняли привітальне відео.

Про це в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов, опублікувавши один з таких пафосних роликів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Влада "кварталу" стала владою "совка" – подивіться ось це, колективи податкової міліції різних областей записали вірнопіддані групові привітання своєму улюбленому керівникові! Сьогодні 13 октября день народження начальника податкової міліції генерал-майора Сергія Солодченка, і послухайте ці ліричні кадри поздоровлень від податкової міліції Дніпропетровської області, такі ж ролики записали і ряд податкових міліцій інших областей України", – написав він.

Журналіст нагадав, що президент Володимир Зеленський обіцяв уже півтора роки тому ліквідувати податкову міліцію, але не зробив цього.

"Солодченко просто знахідка – по-перше, це "професіонал" часів Януковича. Очолював слідче управління податкової міліції в міністерстві доходів і зборів Олександра Клименка. Тобто знає всіх олігархів, має багатий досвід як віджимати бізнес, опозицію, та й взагалі неугодних", – розповів Бутусов.

Він зазначив, що Солодченко був люструваний, але Зеленський його знову призначив.

"У Солодченка чудовий артистизм, тяга до прекрасного, а це ж так важливо для "кварталівців". Ось подивиться зараз такий ролик Великобританія – і відразу побіжить освоювати експортний кредит в 2,5 мільярда доларів, адже такі симпатичні люди будуть допомагати роботі британського бізнесу в Україна! Відразу видно – у людей щасливі, щирі, чесні посмішки, прям як у самого президента!" – підсумував Бутусов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів рішенням від 12 лютого 2020 року призначив Сергія Солодченка тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби.

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