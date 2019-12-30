Підключать найкращих спеціалістів: стало відомо про подальшу долю полонених військовослужбовців

Звільнених з полону дванадцять українських військовослужбовців доправили на глибинне медичне обстеження в Головний військовий госпіталь Києва.

Їх оглянуть найкращі військові лікарі та психологи, кожному буде надано максимальну підтримку, лікування та реабілітацію, повідомляє сайт Міністерства оборони.

Обмін полоненими Слово і діло

"Умови перебування, в яких хлопці знаходилися усі ці роки, могли призвести як до виникнення, так і до загострення можливих хронічних хвороб. Спершу надамо можливість нашим пацієнтам відпочити, а вже завтра вранці почнемо всебічне обстеження. Окрім фізичного лікування, якщо буде потреба, надамо можливість кожному пройти психологічну реабілітацію. Необхідні фахівці, які володіють цією методикою, в нашому центрі є", – запевнив начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 29 грудня, пройшов великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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