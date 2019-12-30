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30 грудня • оновлено в 12:18
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/ Суспільство

Підключать найкращих спеціалістів: стало відомо про подальшу долю полонених військовослужбовців

1.6т
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Звільнених з полону дванадцять українських військовослужбовців доправили на глибинне медичне обстеження в Головний військовий госпіталь Києва.

Їх оглянуть найкращі військові лікарі та психологи, кожному буде надано максимальну підтримку, лікування та реабілітацію, повідомляє сайт Міністерства оборони.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Слово і діло

"Умови перебування, в яких хлопці знаходилися усі ці роки, могли призвести як до виникнення, так і до загострення можливих хронічних хвороб. Спершу надамо можливість нашим пацієнтам відпочити, а вже завтра вранці почнемо всебічне обстеження. Окрім фізичного лікування, якщо буде потреба, надамо можливість кожному пройти психологічну реабілітацію. Необхідні фахівці, які володіють цією методикою, в нашому центрі є", – запевнив начальник Військового госпіталю генерал-майор медичної служби Анатолій Казьмирчук.

Новини
Ще 300 осіб: у Зеленського розкрили подробиці про наступний обмін полоненими

Як повідомляв OBOZREVATEL, у неділю, 29 грудня, пройшов великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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Автор
Катерина Іванова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Обмін полоненими
Місце
Україна
Теги
обмін військовополонені
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Федоров Федор
Федоров Федор
"доставили на глубинное медицинское обследование "......о б с о с, уволь ПТУшников, которые заметки клепают. Что значит Глубинное медицинское обследование? Через что в их "глубины" будут проникать медики, чтоб эти глубины обследовать? И таки да, их поместили в карантин для обработки на лояльность и инструктажа о том, что нужно говорить.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Их залечат, чтобы они не рассказали, кого убивают всу на Донбассе
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Дальнейшая их судьба: СБУ, паяльник, мешок на голову и тюрьма.
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