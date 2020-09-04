Підемо на роботу і помремо: першокласниця з Трускавця розсмішила мережу словами на лінійці. Відео

Першокласниця з Трускавця Львівської області стала зіркою в мережі після висловлювання на лінійці 1 вересня.

Шестирічна Адель розсмішила українців відповіддю на питання журналістки "Трускавець Онлайн", чому вона хоче в школу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Тому що тут ми будемо спершу гратися, потім підемо вчитися, потім ще підемо вчитися, потім в іншу підемо школу, потім – інститут, і так на роботу, і потім помремо", – радісно сказала першокласниця, махнувши рукою.

Ролик швидко поширився в мережі й зібрав безліч коментарів. Українці посміялися з "оптимізму" та "чіткого плану" дитини.

"Це жесть... я ржу не можу зупинитися... які зараз розумні діти. Причому помремо прямо на роботі", "У дівчинки вже є чіткий план", "Ну все, вона мій кумир", "Істерика! І головне так радісно","Чудово!","Оптимістичненько так", "Зате чесно", "Ахахах! Головне – це послідовність!" – написали в коментарях під відео.

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