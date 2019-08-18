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"Піде, як Захарченко"? В "ДНР" заговорили про швидке зміщення Пушиліна

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Через невдоволення Кремлем політикою глави "ДНР" Дениса Пушиліна, його можуть змістити з посади напередодні річниці загибелі колишнього "лідера" Олександра Захарченка.

Таке припущення в блозі на OBOZREVATEL висловив донецький блогер Макс Баринов. За його словами, доказом цьому може стати недавнє повернення в Донецьк засновника руху "Донецька Республіка" Андрія Пургіна, давнього опонента Пушиліна.

"Незрозуміло, чи довго ще Пушилін пробуде при владі, адже ситуація в "ДНР" досить складна, а роздача російських паспортів не поліпшила настрій. На тлі цього в Донецьк повертається Пургін, у якого з Пушиліним був особистий конфлікт з приводу подальшого розвитку "республіки". І все це напередодні річниці загибелі Захарченка. Може, можна очікувати зоряного уходу Пушиліна?" – поцікавився блогер.

Денис Пушилін і Олександр Захарченко

Денис Пушилін і Олександр Захарченко

riafan.ru

Баринов нагадав, що Пушилін і Захарченко – ставленики куратора по Донбасу Михайла Бабича. Їх завданням було вести бізнес і вивозити цінне майно з Донбасу до Росії. А ось Пургін – людина ФСБ, мета якої – кровопролитна війна на Донбасі.

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"Бізнес-схеми, які орудують під керівництвом Пушиліна, повністю вичерпали ресурс "республіки". Його рейтинг впав до 5-12%. Ситуація в Донецьку знаходиться на межі "бунту". Пушилін намагається розважити її мітингами в стилі "Путін, визнай вибір Донбасу", але виходить слабо. Подивимося, що буде робити далі завзятий прихильник руского міра Пургін", – підсумував Баринов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава "ДНР" Денис Пушилін запанікував через замах на себе і набирає "головорізів" в особисту охорону.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Російська воєнна загроза
Особи
Денис Пушилін Денис Володимирович Андрій Пургін Владислав Сурков
Місце
Україна Донецьк
Теги
Новини ДНР Новини Донбасу ДНР терористи "ДНР" Новини Росії
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