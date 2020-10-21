СБУ оголосила підозру ФСБівцю за підбурювання до держзради в Криму

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили про підозру посадовцю ФСБ Росії за підбурення українських військових до держзради в Криму у 2014 році.

Рішення ухвалене за погодження з прокурорами Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора, повідомила пресслужба відомства.

У ході досудового розслідування встановлено, що у лютому – березні 2014 року посадовець спецслужби країни-агресора, перебуваючи на території України, а саме в місті Сімферополь Автономної Республіки Крим, вчиняв дії, направлені на порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

Шляхом умовлянь, підкупу та погроз він закликав військовослужбовців Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України, Сімферопольського прикордонного загону, дислокованого на території АР Крим, вчиняти дії на шкоду недоторканості та обороноздатності України.

Зокрема, мова йде про не перешкоджання підривним діям військових підрозділів РФ та перехід українських військових на бік російської прикордонної служби.

Підозрюваному інкримінують пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, тобто в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України.

Як повідомив OBOZREVATEL, прем'єр Королівства Швеція Стефан Левен заявив, що незаконна анексія Росією Криму та її агресія на сході України є серйозними порушеннями міжнародного права та загрожують глобальній безпеці.