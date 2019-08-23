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Підбирається осінь: синоптики пообіцяли частині України похолодання

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В Україні в п'ятницю, 23 серпня, у західні і північні області прийде похолодання, на решті території збережеться спека.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході місцями пройде короткочасний дощ з грозою; в інших регіонах без опадів.

Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.

Новини
З погодою пощастить не всім областям України: прогноз на 23 серпня від ObozTV

Похолодання в Україні

Похолодання в Україні

Ілюстрація

Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, на півдні до 35°.

У Києві 23 серпня без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

Підбирається осінь: синоптики пообіцяли частині України похолодання

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
Тег
погода
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