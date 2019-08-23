Підбирається осінь: синоптики пообіцяли частині України похолодання

В Україні в п'ятницю, 23 серпня, у західні і північні області прийде похолодання, на решті території збережеться спека.
Як повідомляє Укргідрометцентр, на заході місцями пройде короткочасний дощ з грозою; в інших регіонах без опадів.
Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с.
Похолодання в Україні
Ілюстрація
Температура вночі 12-17°, на півдні та сході країни 17-22°; вдень у західних (крім Закарпаття) і північних областях 23-28°, на решті території 28-33°, на півдні до 35°.
У Києві 23 серпня без опадів. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами синоптиків, осінь в Україні в 2019 році буде досить мінливою, після теплої погоди відразу ж прийдуть заморозки.
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