Під Житомиром ветеран АТО погрожував співмешканці гранатою: його затримали
Інцидент трапився 18 листопада, близько 04:30
Зловмисник після перемовин із правоохоронцями здався сам
Постраждалих немає
У селі Коренівка Житомирської області колишній учасник Антитерористичної операції погрожував підірвати гранатою свою співмешканку.
Про це OBOZREVATEL стало відомо із джерел у правоохоронних органах. Співрозмовники розповіли, що інцидент трапився 18 листопада, близько 04:30.
Правоохоронці увели в дію операцію "Заручник". Після перемовин правопорушник здався, його затримано. Люди не постраждали.
Правоохоронці уточнили, що затриманий – місцевий житель 1980 року народження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові чоловік став погрожувати правоохоронцям підірвати гранату, коли вони прийшли до його помешкання із обшуком.