Під Житомиром ветеран АТО погрожував співмешканці гранатою: його затримали

У селі Коренівка Житомирської області колишній учасник Антитерористичної операції погрожував підірвати гранатою свою співмешканку.

Про це OBOZREVATEL стало відомо із джерел у правоохоронних органах. Співрозмовники розповіли, що інцидент трапився 18 листопада, близько 04:30.

Правоохоронці увели в дію операцію "Заручник". Після перемовин правопорушник здався, його затримано. Люди не постраждали.

Правоохоронці уточнили, що затриманий – місцевий житель 1980 року народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові чоловік став погрожувати правоохоронцям підірвати гранату, коли вони прийшли до його помешкання із обшуком.