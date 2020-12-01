Під Запоріжжям знайшли спосіб декомунізувати пам'ятник Леніну. Фото

У селі Осипенко Запорізької області на місце пам'ятника Леніна встановили статую Христа Спасителя.

Пам'ятник "декомунізували" ще в 2014 році, зірвавши його з постаменту за допомогою троса і автомобіля, повідомляє "Про Бердянськ".

Відтоді місце пустувало і обростало написами. На скульптуру Ісуса спільними зусиллями місцевих жителів зібрали близько 25 тисяч гривень.

Поруч незабаром планують встановити меморіальну дошку, облаштувати територію навколо тротуарною і бордюрною плиткою.

У селі Осипенко декомунізували пам'ятник Леніну. pro.berdiansk.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в одному з супермаркетів Харкова помітили продаж пива "Жигулівське" зі "знаком якості СРСР". Його нібито виробляє місцева пивоварня.