Під Запоріжжям знайшли спосіб декомунізувати пам'ятник Леніну. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 10:38, 1.12.2020 Оновлено: 10:59, 1.12.2020

У селі Осипенко Запорізької області на місце пам'ятника Леніна встановили статую Христа Спасителя.

Пам'ятник "декомунізували" ще в 2014 році, зірвавши його з постаменту за допомогою троса і автомобіля, повідомляє "Про Бердянськ".

Відтоді місце пустувало і обростало написами. На скульптуру Ісуса спільними зусиллями місцевих жителів зібрали близько 25 тисяч гривень.

Поруч незабаром планують встановити меморіальну дошку, облаштувати територію навколо тротуарною і бордюрною плиткою.

У селі Осипенко декомунізували пам'ятник Леніну.
pro.berdiansk.biz

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в одному з супермаркетів Харкова помітили продаж пива "Жигулівське" зі "знаком якості СРСР". Його нібито виробляє місцева пивоварня.

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