Вбив пострілом у стегно: під Запоріжжям трапилася стрілянина між військовими

У Мелітополі Запорізької області слідчі Державного бюро розслідувань, з'ясовують обставини порушення правил поводження зі зброєю, через що помер військовослужбовець.

Про це йдеться у повідомленні на сайті пресслужби ДБР. Там уточнили, що трагічний випадок трапився 5 квітня. За попередньою інформацією, солдат однієї із військових частин взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл йому в стегно. Внаслідок пострілу потерпілий загинув.

Повідомляється, що у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

dbr.gov.ua

"За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року знаходячись на посту по охороні мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув", – сказано у повідомленні.

dbr.gov.ua

dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ 25 листопада помер старший солдат, який випав із потяга. Його знайшли на залізничних коліях біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

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