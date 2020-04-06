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6 квітня • оновлено в 11:34
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Під Запоріжжям військовий з автомата убив товариша по службі

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У Мелітополі Запорізької області слідчі Державного бюро розслідувань, з'ясовують обставини порушення правил поводження зі зброєю, через що помер військовослужбовець.

Про це йдеться у повідомленні на сайті пресслужби ДБР. Там уточнили, що трагічний випадок трапився 5 квітня. За попередньою інформацією, солдат однієї із військових частин взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл йому в стегно. Внаслідок пострілу потерпілий загинув.

Повідомляється, що у разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Вбив пострілом у стегно: під Запоріжжям трапилася стрілянина між військовими

dbr.gov.ua

"За попередньою інформацією, близько 19 години 5 квітня 2020 року знаходячись на посту по охороні мосту біля одного з населених пунктів Херсонської області, солдат порушив правила поводження зі зброєю. Він взяв автомат свого колеги та з необережності здійснив постріл в стегно останнього, внаслідок чого потерпілий загинув", – сказано у повідомленні.

Вбив пострілом у стегно: під Запоріжжям трапилася стрілянина між військовими

dbr.gov.ua

Вбив пострілом у стегно: під Запоріжжям трапилася стрілянина між військовими

dbr.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, у Головному військовому клінічному центрі ЗСУ 25 листопада помер старший солдат, який випав із потяга. Його знайшли на залізничних коліях біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Golan Sim
Golan Sim
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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