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24 лютого • оновлено в 13:04
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Під Запоріжжям нелюд прив'язав дротом і спалив двох жінок

4.2т
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У селі Преображенка Запорізької області затримали підозрюваного у підпалі та вбивстві двох жінок.

Як розповіли на сайті пресслужби Національної поліції у Запорізькій області, до правоохоронців звернувся місцевий мешканець і повідомив, що його мати та дружина не повернулися додому. Разом з тим, у той же день до поліцейських надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі знайшли обгорілі рештки людського тіла.

Правоохоронці з'ясували, що 22 лютого на сміттєзвалищі під час збирання металобрухту між місцевим жителем та двома жінками, його односельцями, виникла сварка.

Під Запоріжжям нелюд прив'язав дротом і спалив двох жінок

Під Запоріжжям нелюд прив'язав дротом і спалив двох жінок

"Чоловік схопив сокиру і вдарив молодшу жінку по голові, а потім щоб позбутися свідка подій, наніс декілька ударів і старшій жінці. Від отриманих травм обидві померли на місці. Далі щоб приховати сліди злочину, зловмисник підпалив тіла", – йдеться у повідомленні поліцейських.

Працівники поліції встановили особу та місцезнаходження підозрюваного і затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Шевченківському районі Києва, на вулиці Саксаганського, застрелили чоловіка 1977 року народження. Жертвою виявився пластичний хірург, керівник клініки DMK Ukraine, експерт GEP DMK International Андрій Сотник.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Запоріжжя
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
мова и майдан работают!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Атошник...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Пигин Макс, стопицот...
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