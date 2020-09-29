Під Запоріжжям 15-річний водій потрапив у ДТП: загинули троє осіб. Фото

У місті Пологи Запорізької області у понеділок, 28 вересня, трапилася аварія, в якій загинуло троє осіб. За кермом автомобіля був 15-річний підліток.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції України у Запорізькій області. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля "Chery" 2004 року народження не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де автомобіль перекинувся.

"Водій автомобіля Chery 2004 року народження, рухаючись вулицею Магістральною в місті Пологи, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив перекидання транспортного засобу. У результаті аварії пасажир 2005 року народження та чоловік, дані якого наразі встановлюються, від отриманих травм загинули на місці події, ще один чоловік 1981 року народження помер у кареті швидкої допомоги", – йдеться в повідомленні.

Водій і ще один пасажир, його одноліток, із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Вільнянському районі Запорізької області 27 вересня близько 16:30, трапилася аварія за участю військової вантажівки та легкового автомобіля, унаслідок якої постраждали двоє людей.