Під загрозою весь організм: лікарі зі США виявили нову небезпеку від COVID-19

Лікарі встановили, що COVID-19 здатний викликати синдром поліорганної недостатності, який із високою ймовірністю призводить до смерті пацієнта.

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CNN передає слова лікаря Скотта Бракенріджа з Медичного коледжу Університету Флориди. Він стверджує, що у деяких пацієнтів COVID-19 починає викликати різні реакції організму, зокрема, хвороба може призвести до синдрому поліорганної недостатності – надзвичайно небезпечного явища. Саме на частку цього синдрому припадає близько 80% усієї летальності в палатах реанімації.

"У деяких випадках COVID-19 чинить серйозний вплив на здатність пацієнта дихати, а в інших викликає поліорганну недостатність – коли всі багато органів перестають працювати", – заявив він.

Крім звичних симптомів, лікарі виявили, що вірус здатний вражати слизову оболонку кровоносних судин, що призводить до утворення тромбів, зокрема, і в легенях.

COVID-19 може викликати поліорганну недостатність

Практикуючий лікар із Лос-Анджелеса Орен Фрідман підтвердив цю інформацію, заявивши, що в судинах пацієнтів із COVID-19 дійсно часом виявляються згустки крові. Саме це здатне привести до пошкодження всіх органів людини.

"Очевидно, що кожен орган вашого тіла живиться кровоносними судинами, тому, якщо вірус вражає судини, то можуть постраждати й органи", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у половини пацієнтів із COVID-19, яких перевірили за допомогою МРТ, виявили аномалії головного мозку.

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