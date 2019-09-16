Під загрозою: у Чорнобилі прагнуть відновити символічний пам'ятник

Пожежники Чорнобильської зони відчуження закликають усіх небайдужих долучитися до збору коштів на відновлення пам’ятника "Тим, хто врятував світ". Цей монумент з’явився через 10 років після Чорнобильської трагедії.

Ідея створення пам’ятника народилася у травні 1995 року, коли наближалося 10-річчя Чорнобильської трагедії та обговорювався план заходів щодо увічнення подвигу ліквідаторів аварії. У вересні 1995 року, після 4-х місяців збору інформації, опрацювання безлічі ескізів, був затверджений робочий проект, згідно з яким і споруджено монумент: геральдична частина та дві скульптурні композиції.

Геральдична частина складається з 2-х трапецієподібних 11-метрових колон, з’єднаних у верхній частині між собою хрестом, як символ віри й життя, в основі колон — труба ЧАЕС над зруйнованим вибухом 4-м енергоблоком, що символізує смерть. Між хрестом і зруйнованим енергоблоком в центрі по висоті колон — земна куля, яка виконана із сталевої штаби, яка показує крихкість і вразливість планети від людської діяльності.

Оперізують колони два кільця, як символ 10- і 30-кілометрової зони відчуження. Кільця, які зав’язані у вузол: це своєрідна алегорія нерозв’язних проблем, що приніс із собою, вийшовши з-під контролю, "мирний атом".

пам'ятник cotiz.org.ua

Скульптурні композиції розташовуються з правого і лівого боків геральдичної частини на майданчиках, на кожній з яких по 4-ри скульптури. На правій — скульптури пожежних. На лівій – фігури хіміка-дозиметриста, потерпілого, лікаря, що поспішає на допомогу, та працівника ЧАЕС, який перекриває засувку каналу з теплоносієм в реактор.

Місце для розташування пам’ятника визначили в безпосередній близькості до території загону пожежників, зліва від воріт та КПП.

15 квітня 1996 року скульптурна композиція була встановлена на майданчику. 26 квітня 1996 року відбулося урочисте відкриття пам’ятника "Тим, хто врятував світ". Як розповідає творець проекту Іван Симонов, у той момент ніхто не сподівався, що монумент стане центральним об’єктом, де згодом будуть покладати квіти президенти та вшановувати пам’ять загиблих. Протягом двох десятків років, у річницю трагедії, весь особовий склад вишикувався біля пам’ятки, звучала сирена, люди несли квіти. Це особливе, сакральне місце для тих, чиї рідні загинули під час ліквідації. Зараз у мережі можна знайти безліч фотографій біля пам’ятника, і він навіть став символом міста Чорнобиль, де відвідувачі зупиняються вшанувати загиблих та зробити фото на пам’ять про велику трагедію сучасності.

Але наразі пам’ятник під загрозою. Завдяки своєму народному походженню, так сталося, що монумент не знаходиться ні на чиєму балансі. Тому бюджетних коштів для його утримання, поновлення та ремонту не передбачено. Зараз, рятувальники-пожежники Чорнобиля, чиї колеги поклали своє життя рятуючи світ, в кооперації з громадською організацією "Прип’ять.ком", ДП "ЦОТІЗ" та іншими організаціями, що працюють в зоні відчуження, під патронатом Державного агентства з управління зоною відчуження України, звертаються до усіх небайдужих, підтримати реставрацію пам’ятки, яка нагадує нам про людський вклад власними життями у боротьбі з монстром, який спалахнув 26 квітня 1986 року. На зібрані кошти планують зробити реставраційні та ремонтні роботи, і за наявності додаткових коштів, змонтувати освітлення.

Перерахувати кошти можна за наступними реквізитами:

Отримувач: ГО МГО Центр Прип’ять.ком ГО

Код отримувача: 35030714

Банк: Філія "розрахунковий центр АТ КБ "Приватбанк"

Рахунок отримувача: 2600205260882

IBAN: UA843206490000026002052608882

Код банку: 320649

Призначення платежу: Благодійний добровільний внесок на реставрацію пам’ятника "Тим, хто врятував світ", або безповоротня фінансова допомога на реставрацію пам’ятника "Тим, хто врятував світ"

Роботи планується виконати цього року, щоб пам’ятник "Тим, хто врятував світ", не лише пережив зиму, а й був оновлений до наступної річниці Чорнобильської трагедії та існував ще багато років.

Після завершення відновлювальних робіт, пам’ятник буде прийнято на баланс музею "Зірка Полин", розташованого у місті Чорнобиль.

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