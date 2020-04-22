Під загрозою сім'ї: українська лікарка розповіла, як медики рятуються від коронавірусу

В умовах постійної роботи з хворими на коронавірус українські медики, на відміну від колег за кордоном, не мають можливості ізолюватися від рідних, аби не піддати їх ризику зараження COVID-19.

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Таким зізнанням поділилася в інтерв’ю "Радіо НВ" фельдшерка з медицини невідкладних станів у Центрі екстреної і медицини катастроф міста Києва Вікторія Сердюк.

"Мені здається, що це досить особиста справа. Звичайно, нам не хочеться наражати на небезпеку ані себе, ані своїх рідних, але у нас немає можливості самоізолюватися, в основному всі проживають вдома", – зазначали вона.

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Водночас фельдшерка додала, що в умовах пандемії медики діють згідно з власними "протоколами". Наприклад, намагаються, щоб робоча форма не контактувала з одягом, у якому вони приходить на роботу. А повертаючись додому, обов’язково перуть його.

"Не всі підстанції забезпечені душовими кабінами і не всі мають змогу прийняти душ на роботі. Стараємося усіляко обробляти руки, час від часу обробляти оселю спиртовмісними речовинами і проводити якусь банальну дезінфекцію. І використовуємо засоби індивідуального захисту у вигляді масок, перебуваючи на вулиці, дорогою з роботи додому і навпаки", – розповіла Сердюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за останніми даними, в Україні заразилися коронавірусом вже 1138 медичних працівників.

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