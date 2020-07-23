Під Вінницею в ДТП з вантажівкою загинули чотири людини. Фото

Гліб Іванов Суспільство 10:34, 23.07.2020 Оновлено: 10:42, 23.07.2020

У Літинському районі на Вінниччині зіткнулися легковик та вантажівка – загинули чотири людини. Ще четверо осіб травмовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, трагічна аварія трапилася приблизно о 5:30 ранку на автодорозі поблизу села Лукашівка.

За попередніми даними, водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху транспорту й зіткнувся з вантажівкою МAN. Унаслідок ДТП чотири пасажири легкового автомобіля загинули, а обидва водії та ще двоє пасажирів зазнали травм.

На місці постраждалим надається медична допомога. Правоохоронці з'ясовують обставини ДТП.

Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ
Фото: Цензор.НЕТ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді в результаті зіткнення BMW зі швидкою допомогою постраждали п'ятеро людей.

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