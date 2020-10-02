Під Тернополем від ускладнень COVID-19 помер лікар, який рятував людей від коронавірусу

У Почаєві Тернопільської області 30 вересня від ускладнень коронавірусної хвороби помер лікар-терапевт Іван Венжинович у віці 51 року.

Про це повідомили на Facebook-сторінках Почаївської районної комунальної лікарні та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

"Він працював в інфекційному відділенні місцевої лікарні і з перших днів пандемії боровся з #COVID19 на передовій. Його робота рятувала життя, а лице і історія допомогли розповісти про героїчну боротьбу українських медиків з #COVID19 всій Україні і далеко за її межами", – йдеться в повідомленні.

За даними місцевого видання "Галас", Венжиновича поховали 1 жовтня. У чоловіка залишилися дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, що в травні 2020 року Венжинович поспілкувався з журналістами видання The Associated Press, яким розповів, що нова система в Україні не впоралася належним чином під час спалаху коронавірусу.

"Вони не відвідують пацієнтів, а дають консультації по телефону. Всі бояться заразитися коронавірусом", – говорив лікар про "самоусунення" сімейних лікарів в Почаєві.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Львові після тривалого лікування від коронавірусу помер головний спеціаліст управління охорони здоров'я Львівської міськради, головний педіатр міста Богдан Остальский.