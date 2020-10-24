Під Тернополем три людини загинули від отруєння газом

Мирослав Семенюк Суспільство 09:07, 24.10.2020

У Тернопільській області від отруєння природним газом загинули три людини.

Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, 23 жовтня в селі Байківці Тернопільського району в приватному житловому будинку виявлено тіла трьох загиблих.

Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не притягувалися.

"Ймовірна причина – отруєння природним газом", – йдеться в повідомленні.

Подробиці загибелі людей з'ясовуються.

Трагедія сталася в селі Байківці.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Львові померла за дивних обставин 18-річна дівчина: газівники назвали причиною трагедії пар у ванній.

У Вінницькій області в будинку пенсіонера знайдено мертвими двох малолітніх дітей і господаря.

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