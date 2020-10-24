Під Тернополем три людини загинули від отруєння газом
У Тернопільській області від отруєння природним газом загинули три людини.
Як повідомляється на офіційному сайті ДСНС України, 23 жовтня в селі Байківці Тернопільського району в приватному житловому будинку виявлено тіла трьох загиблих.
Ознак пожежі не виявлено. Підрозділи ДСНС не притягувалися.
"Ймовірна причина – отруєння природним газом", – йдеться в повідомленні.
Подробиці загибелі людей з'ясовуються.
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