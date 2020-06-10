Під Тернополем пронісся потужний торнадо: вражаючі відео

Гліб Іванов Суспільство 10:09, 10.06.2020 Оновлено: 10:09, 10.06.2020

На території Тернопольської облаті 9 червня зафіксували рідкісне атмосферне явище. Там пройшовся торнадо.

Відповідними відео українці ділилися у Facebook. Там добре видно, як торнадо пройшовся полем. На щастя, потужна стихія не добралася до села (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Зокрема, торнадо помітили у районі Озерної і в селі Козов Козівського району.

Під Тернополем помітили потужний торнадо
Скріншот

"Маєте Техас. Полем йде. Ой, наробить біди", – прокоментував очевидець.

У коментарях користувачі також зазначали, що цього дня таке ж було і в селі Таурів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по центральній частині Польщі 7 червня пройшлася сильна буря, яка повалила дерева і зруйнувала дахи деяких будинків. Постраждала 45-річна жінка, вона потрапила в лікарню з переломами обох ніг.

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