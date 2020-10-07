Під Сумами стався викид аміаку. Відео НП

Під Сумами, біля станції Торопилівка в Степанівці, стався викид аміаку.

Про факт викиду повідомило "Суспільне" з посиланням на директора департаменту цивільного захисту населення Сумської облдержадміністрації Олександра Милаша.

"За попередніми даними, на одному з підприємств поблизу селища Степанівка Сумського району сталася нештатна ситуація", – повідомив провідний фахівець сектору зв'язків за ЗМІ та роботи з громадськістю Управління ДСНС у Сумській області Євгеній Могиленець. Про характер "нештатної ситуації" та рівень загрози для людей рятувальники не повідомили.

Начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Валентина Тищенко розповіла, що сталася розгерметизація залізничної цистерни.

Фахівці ДСНС повідомили в Держпродспоживлужбу, що небезпечних концентрацій аміаку на місці розгерметизації не виявили, сказала Тищенко. Працівники служби спільно з обласним лабораторним центром наразі працюють на місці аварії і проводять заміри, щоб визначити, чи існує небезпека для людей.

"З огляду на властивість цього газу, швидше за все, його концентрація вже розбавлена повітряними масами і загрози для людей не становить", – сказала Тищенко.

В мережі з'явилося відео з Торопилівки, на якому зафіксовано момент розгерметизації цистерни.

Як повідомило OBOZREVATEL інформоване джерело, поліція та рятувальники відвідали місце події, наразі встановлюється, чи був викид саме аміаку. Причини появи білої хмари, за його словами, поки не відомі.

Інформація на сайті ДСНС станом на 17:55 відсутня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше, у ніч на 10 серпня, місто Кам'янське на Дніпропетровщині вкрилося товстим шаром графітового пилу. Місцеві жителі відзначили значне збільшення забруднювальних викидів з Дніпровського металургійного комбінату.