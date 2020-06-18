Під судом у Києві влаштували акцію підтримки Порошенка. Фото і відео

Біля будівлі Печерського суду, де сьогодні будуть обирати запобіжний захід для п'ятого президента України Петра Порошенка, зібралося близько 5 тисяч його прихильників.

Люди стоять з партійною символікою та прапорами України (щоб подивитися відео і фото, доскролльте до кінця новини).

Організатори акції встановили великий монітор прямо під стінами суду, щоб транслювати засідання.

Слухання має розпочатися орієнтовно о 15:15.

Петро Порошенко вже прибув до суду.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що генеральний прокурор України Ірина Венедиктова просила перенести суд з обрання запобіжного заходу Порошенку в зв'язку зі смертю його батька, і сторона захисту нібито про це знала.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков спростував цю інформацію.

"Це все цинічна брехня і спекуляції на смерті. Порошенко з'явиться сьогодні в суд о 15:00 і буде заперечувати проти перенесення засідання. Похорон призначено на п'ятницю, 19 червня. З адвокатами за два дні ніхто не зв'язувався. Прощання з Олексієм Івановичем Порошенком відбудеться о 12:00 у клубі Кабміну. Лицемірна турбота генпрокурора про почуття сім'ї нікому не потрібна", – написав він у Facebook.

До зали суду підтримати Порошенка прийшли депутати "Європейської солідарності".

"Європейська Солідарність" в залі суду. Під Печерським судилищем тисячі людей. Прокурори і суддя Вовк готові виконувати політичне замовлення Зеленського", - написала в Facebook нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко.

Нардепи "Європейської солідарності" прийшли в суд підтримати Порошенка Facebook Ірини Геращенко

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка Телеграм-канал Політика країни

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка Телеграм-канал Політика країни

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка Телеграм-канал Політика країни

Акція під Печерським судом на підтримку Петра Порошенка Телеграм-канал Політика країни

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності" Facebook Ірини Геращенко

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності" Facebook Ірини Геращенко

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності" Facebook Ірини Геращенко

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності" Facebook Ірини Геращенко

У залі Печерського суду зібралися депутати "Європейської солідарності" Facebook Ірини Геращенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні суду 18 червня Офіс генерального прокурора вимагатиме для Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.