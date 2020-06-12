Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички
Під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підірвали петарду.
Про це повідомили на сторінці у Facebook "Київ Оперативний", опублікувавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця).
"У дворі зараз гаряче, а під будівлею Шевченківського суду ще спекотніше, оскільки там зараз проходить засідання у справі Сергія Стерненка", – написали у пабліку.
Як повідомило видання "Страна", людиною, який кинув петарду виявився націоналіст Олексій Цимбалюк.
Біля входу в будівлю зібралася велика група підтримки Стерненка. Активісти скандували "Ганьба!". У мікрофон вони закликали заходити в будівлю суду. Разом з тим вхід заблокували бійці Нацгвардії.
Пізніше поліція відтіснила натовп прихильників Стерненкв від будівлі. Відбулася коротка бійка.
Нагадаємо, одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також незаконному носінні холодної зброї.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Одесі 7 лютого 2018 року напали на громадського активіста, колишнього главу місцевого "Правого сектора" Сергія Стерненка.
Пізніше в мережі з'явилися подробиці замаху на Стерненка.
Генпрокуратура України оголосила про підозру одеському активісту Сергію Стерненку, який смертельно поранив нападника в травні 2018 року.
Під стінами головного слідчого відділу СБУ в Аскольдовому провулку в Києві 18 травня сотні людей провели акцію "Руки геть від Стерненка" – в підтримку одеського активіста "Правого сектора" Сергія Стерненка. Його викликали на допит, щоб, як припускав він сам, вручити підозру в убивстві.
9 червня Служба безпеки України викликала Стерненка для вручення письмової підозри.
Андрій Радіонов, який очолював групу прокурорів у справі одеського активіста Сергія Стерненка, відмовився підписувати підозру, отриману від слідчого СБУ.
11 червня активісту Сергію Стерненку вручили постанову про примусовий привід у СБУ для отримання повідомлення про підозру в самозахисті.