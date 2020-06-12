Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

Під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підірвали петарду.

Про це повідомили на сторінці у Facebook "Київ Оперативний", опублікувавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"У дворі зараз гаряче, а під будівлею Шевченківського суду ще спекотніше, оскільки там зараз проходить засідання у справі Сергія Стерненка", – написали у пабліку.

Як повідомило видання "Страна", людиною, який кинув петарду виявився націоналіст Олексій Цимбалюк.

Біля входу в будівлю зібралася велика група підтримки Стерненка. Активісти скандували "Ганьба!". У мікрофон вони закликали заходити в будівлю суду. Разом з тим вхід заблокували бійці Нацгвардії.

Пізніше поліція відтіснила натовп прихильників Стерненкв від будівлі. Відбулася коротка бійка.

Нагадаємо, одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також незаконному носінні холодної зброї.

Facebook / Київ Оперативний

Facebook / Київ Оперативний

Facebook / Київ Оперативний

Facebook / Київ Оперативний

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