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12 червня • оновлено в 17:53
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Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

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Під будівлею Шевченківського райсуду Києва, де обирають запобіжний захід активісту Сергію Стерненку, підірвали петарду.

Про це повідомили на сторінці у Facebook "Київ Оперативний", опублікувавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

"У дворі зараз гаряче, а під будівлею Шевченківського суду ще спекотніше, оскільки там зараз проходить засідання у справі Сергія Стерненка", – написали у пабліку.

Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

Як повідомило видання "Страна", людиною, який кинув петарду виявився націоналіст Олексій Цимбалюк.

Біля входу в будівлю зібралася велика група підтримки Стерненка. Активісти скандували "Ганьба!". У мікрофон вони закликали заходити в будівлю суду. Разом з тим вхід заблокували бійці Нацгвардії.

Пізніше поліція відтіснила натовп прихильників Стерненкв від будівлі. Відбулася коротка бійка.

Нагадаємо, одеському активісту Сергію Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві, а також незаконному носінні холодної зброї.

Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

Facebook / Київ Оперативний

Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

Facebook / Київ Оперативний

Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

Facebook / Київ Оперативний

Під судом, де обирають запобіжний захід Стерненку, підірвали петарду і відбулися сутички

Facebook / Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Сергій Стерненко
Місце
Україна Київ
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