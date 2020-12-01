Під Севастополем дно загадково пересохлого водоймища хочуть забудувати будинками – розслідування

У селі Орлине біля Севастополя в окупованому Росією Криму місце, де розташовувався один з найбільших водоймищ Байдарської долини – Туринський ставок – можуть віддати під забудову.

Такої думки дійшли місцеві жителі, коли виявили, що територія водойми зникла з кадастрової карти. Тим часом окупанти запевняють, що не планують забудовувати ставок, пишуть "Крим.Реалії".

Байдарська долина. krymr.com

Загальна площа території становить понад 46,3 гектарів, а в найбільш повноводні роки площа дзеркала води ставка перевищувала 8 гектарів. Близько двох років тому водоймище повністю пересохло.

"На публічній кадастровій карті Росії зазначено, що земельна ділянка може використовуватися "для будівництва та обслуговування будівлі житлового та громадського призначення". Як таке могло статися, жителі Байдарської долини не розуміють, але водночас вони впевнені, що "око на цю територію поклали забудовники". Крім виду дозволеного використання, у цієї ділянки з'явилася офіційна адреса: вулиця Володимира Висоцького, 9", – пише видання.

Ділянка з пересохлих ставком. krymr.com

Відзначається, що Туринський ставок загадковим чином зник в квітні 2019 року, коли ще влітку 2018 року він був повноводним. Місцеві жителі вважають, що це сталося "в інтересах третіх осіб".

За місяць до інциденту було проведено аукціон, за підсумками якого територію Туринського ставка віддали в користування комерційній компанії, з якою влада уклала договір водокористування.

Підсумки аукціону. krymr.com

Після того, як інформація була розголошена, так званий "глава" селищної адміністрації Олександр Богуш заявив, що потрібен був аварійний скид води через порушення в роботі водовипуску і протікання греблі.

Місцевий житель Ленур Усманов підтверджує, що проблеми з гідротехнічними спорудами на ставку дійсно були.

"Коли ми про це дізналися, почали вимагати у влади копії документів, на підставі яких вони приступили до ремонту. Ми цього вимагали не з шкідливості, а тому що хотіли переконатися, що зі ставком нічого не трапиться і він залишиться доступним для жителів Севастополя", – розповів він.

За словами активіста, документів жителі Байдарської долини так і не побачили, зате почули безліч обіцянок, яким буде ставок і територія навколо нього після закінчення реконструкції.

Усманов нагадав, що "влада" говорили про поглиблення дна ставка на два метри, про чисту воду і навіть про парк на прибережній території. "Фактично, нас банально обдурили", – підкреслив активіст.

Байдарська долина. Google Maps

У 2019 представники окупаційної влади заявляли, що в першій половині 2020 року мала розпочатися реконструкція. У 2020-му вони заявили, що заповнити водойму в найближчі місяці не вийде з-за "стану греблі, яка продовжать давати текти".

За словами місцевого еколога Маргарити Литвиненко, незважаючи на те, що водойма була штучно створений в середині 20 століття, він вже став частиною водного балансу Байдарській долини. Тому, ані влада, ані комерційна структура не має права "завозити на його дно землю для подальшої забудови".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму місцева "влада" віддала під забудову пляж "Еврика" під Алуштою.