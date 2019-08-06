Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

Читати матеріал російською

Невідомий чоловік зірвав і розбив стенд з фотографіями героїв-учасників АТО, який знаходився у приміщенні Миргородської районної адміністрації.

До прибуття поліції на місці інциденту 55-річного миргородця стримували громадяни, потім передали його правоохоронцям. Про це повідомляє Центральний канал Полтавщини.

Поліція з'ясовує причини прояву у чоловіка такої агресії. Факт внесений до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події. На даному етапі проводиться перевірка.

Новини
Бортовой дневник: путешествие в Миргород
Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

central-ua.tv

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

central-ua.tv

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО

central-ua.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Житомирщині влаштували масові погроми на могилах воїнів АТО.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Полтава
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
22
4
Смішно
4
Цікаво
13
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Яркий пример того, как украинцы относятся к карателям. Скоро начнут на столбах развешивать хероев...
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Вообще не "внутренний гражданский конфликт".
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Коротков Сергей
Коротков Сергей
Он сторонник ЗЕдента? Как то похоже очень. А морду не догадались подправить?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel