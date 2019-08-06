Невідомий чоловік зірвав і розбив стенд з фотографіями героїв-учасників АТО, який знаходився у приміщенні Миргородської районної адміністрації.

До прибуття поліції на місці інциденту 55-річного миргородця стримували громадяни, потім передали його правоохоронцям. Про це повідомляє Центральний канал Полтавщини.

Поліція з'ясовує причини прояву у чоловіка такої агресії. Факт внесений до Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені правопорушення та інші події. На даному етапі проводиться перевірка.

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО central-ua.tv

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО central-ua.tv

Під Полтавою розгромили стенд з фото учасників АТО central-ua.tv

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