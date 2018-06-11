Під перші +35: Україну накриють сильні грози

Вже у вівторок, 12 червня, в Україні, крім південної частини, Дніпропетровщини, Донеччини та Луганщини, очікуються грози, вдень на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі, подекуди град та пориви вітру до 15-20 м/с, при цьому в більшості регіонів буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометеоцентру.

Температура вночі у вівторок буде в районі 12-17°С, вдень - 24-29°С.

У Києві буде мінлива хмарність, також пройде короткочасний дощ і гроза. Температура вночі 15-17°С, вдень 25-27°С.

У середу-четвер, 13-14 червня, в Україні також утримається мінлива хмарність. У західних, центральних, Харківській, 13 червня і в північних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°С, вдень 22-27°С, у південних, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській областях 28-33° С.

Києві також очікуються короткочасні дощі, грози, 14 червня буде сухо, без опадів. Температура вночі 15-17°С, вдень 13 червня 23-25 ​°С, 14 червня 25-27°С.

У п'ятницю-суботу, 15-16 червня, в західних, Вінницькій, 15 червня місцями і в південних і східних областях короткочасні дощі, грози.

На решті території переважно без опадів.

Температура вночі 12-18°С, у південній частині, в Дніпропетровській області та Приазов'ї до 21°С, 16 червня на півночі Лівобережжя близько 10°С. Вдень 23-29°С, у південній частині, Дніпропетровській та Донецькій областях 28-35°С.

У Києві буде сухо, температура вночі 15 червня 15-17°C 16 червня 13-15°С. Вдень 25-27°С.

Як повідомляв OBOZREVATEL , раніше синоптики повідомили, що в Україні різко погіршиться погода .