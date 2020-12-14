Під Офісом президента з'явилися ковзанка і карусель, а на балконах – виросли ялинки. Фото

У Києві перед Офісом президента на вулиці Банковій почали облаштування святкової новорічної зони.

Про це повідомило видання "Букви". Тут уже встановили живу новорічну ялинку.

Біля будівлі також продовжили роботи зі спорудження ковзанки. Її територію огородили каркасами бортиків і залили лід.

На балконах Офісу встановили невеликі ялинки, але поки їх не прикрасили.

Також недалеко від входу до будівлі встановили велику карусель і будиночки, в яких, імовірно, продаватимуть сувеніри та їжу.

Святкова зона почне роботу в день Святого Миколая 19 грудня.

Як розповіла прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель у коментарі "КП в Україні", ялинку перед ОП нарядять особливими прикрасами з "ексклюзивною і важливою ціннісною історією".

А запалять новорічне дерево подружжя Зеленських. Тоді ж і запрацює вся святкова зона.

Також Мендель додала, що президент і співробітники Офісу підуть на свята в невелику відпустку. Однак глава держави постійно перебуватиме на зв'язку.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві з головної ялинки України, що на Софійській площі, таки зняли казковий капелюх, який українці прозвали "чаклунським". Незабаром 31-метрову новорічну красуню повинна прикрасити восьмикутна зірка.