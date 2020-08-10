Під Офісом генпрокурора вимагали відставки Венедіктової. Фото

У понеділок, 10 серпня, під Офісом генерального прокурора у Києві відбувалася акція протесту. Активісти вимагали відставки генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Як повідомляє ТСН, учасники акції вважають, що прокуратура переслідує патріотів. Зокрема, вони переконані, що Андрій Антоненко, Яна Дугарь та Юлія Кузьменко безпідставно звинувачені у причетності до вбивства Павла Шеремета.

Мітингарі запевняють, що одеського активіста Сергія Стерненка нібито судять також без жодних доказів, а генпрокурорка Венедіктова, стверджують активісти, гальмує справу проти суддів.

Акція протесту була мирною, але учасники готові до більш радикальних заходів у разі невиконання їхніх вимог.

Також про мітинг під стінами Офісу генпрокурора повідомив медіа-координатор громадської організації maidan.org.ua Віталій Овчаренко, опублікувавши фото з місця подій.

"Зараз біля Генеральної прокуратури України акція попередження проти розгортання політичних репресій в Україні, які повторюють часи Януковича. Генеральна Прокуратура Зеленського – перетворилась на прокурватуру. Ні політичним репресіям!" – наголосив він.

Під Офісом генпрокурора пройшла акція протесту. Facebook Віталія Овчаренка

Під Офісом генпрокурора пройшла мирна акція протесту. Facebook Віталія Овчаренка

Під стінами Офісу генпрокурора вимагали відставки Венедіктової. Facebook Віталія Овчаренка

Під Офісом генпрокурора пройшла акція протесту за відставку Венедіктової. Facebook Віталія Овчаренка

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Москаль закликав ДБР порушити кримінальну справу проти генпрокурорки Ірини Венедіктової. Причиною стала відмова виконувати рішення Печерського суду м.Києва, який зобов’язав розпочати кримінальні провадження проти голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса.