Під офіс Зеленського принесли труну і закидали яйцями "Медведчука": що відбувається

У четвер, 27 червня, під офісом президента України Володимира Зеленського провели дві акції протесту.

Як передає представник "Нацкорпуса" Роман Чернишов Facebook, націоналісти закликали владу дати оцінку діям опозиційного політика Віктора Медведчука.

Мітингувальники зажадали відповісти, чому кум Путіна може дозволити собі зустрічатися з ватажками "Л/ДНР" і вести переговори від імені України. Вони закликали СБУ також розібратися з візитами Медведчука і його соратників в Москву, де обговорювалися газові питання.

Акція протесту під АП

Акція протесту під АП

Націоналісти встановили біля входу в АП намет з опудалом Медведчука і закидали його яйцями. Після цього пройшла акція "Похорон Конституції", в ході якої під стіни Адміністрації принесли труну.

Протестуючі вимагали звільнення глави АП Андрія Богдана та прес-секретаря Зеленського Юлії Мендель.

Акція протесту під АП

Акція протесту під АП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ході брифінгу 27 червня Зеленський жорстко висловився на адресу Віктора Медведчука щодо його дій по поверненню полонених українців.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!