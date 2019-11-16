Під Одесою встановили гігантський арт-об'єкт "Дочка". Фото і відео

Під Одесою в новому споруджуваному селищі "Чорноморська Рів'єра" встановили арт-об'єкт під назвою "Дочка". Він являє собою десятиметровий профіль дівчинки. Скульптура виконана зі сталі, її вага – 750 кг.

Це перший арт-об'єкт із серії "Сім'я", яка буде складатися з профілів дочки, сина, батька і матері. Про це на своїй сторінці в Facebook написав автор інсталяції одеський скульптор Олександр Мілов (щоб подивитися фото скульптури і відео її установки, проскролльте сторінку до кінця).

Прототипом скульптури стала дочка Олександра Мілова Марія. Користувачі мережі залишають захоплені коментарі:

"Клас! Таки схожа!", "Дуже круто", "Ось це подарунок дочки", – пишуть люди.

Користувачі мережі в захваті від інсталяції Facebook

Під Одесою встановили гігантський арт-об'єкт "Дочка" facebook.com/milovalexandr

Під Одесою встановили гігантський арт-об'єкт "Дочка" facebook.com/milovalexandr

Під Одесою встановили гігантський арт-об'єкт "Дочка" facebook.com/milovalexandr

Під Одесою встановили гігантський арт-об'єкт "Дочка" facebook.com/milovalexandr

Під Одесою встановили гігантський арт-об'єкт "Дочка" facebook.com/milovalexandr

Відзначимо, що одесит Олександр Мілов придбав всесвітню популярність завдяки своїй гігантській скульптурі LOVE, яка була представлена на фестивалі Burning Man в США. Її зменшена копія встановлена в Одесі на селищі Котовського.

інсталяція LOVE dumskaya.net

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Івано-Франківську в рамках фестивалю "Свято ковалів" встановили ковану композицію "Мої птиці".

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