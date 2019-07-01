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П'яних матерів не було вдома: під Одесою в пожежі загинули четверо дітей

1.1тЧитати матеріал російською

У селі Чорна Одеської області 1 липня в пожежі загинули четверо дітей. Надзвичайна подія трапилася в приватному будинку.

Повідомлення про загоряння надійшло близько 9 ранку, повідомили в прес-службі ДСНС на Одещині. Вогонь ліквідували вже о 9:35, але життя дітей врятувати не вдалося.

"Матерів 2000 і 1996 року народження на момент пожежі вдома не було. Вон ибули у дворі в стані алкогольного сп'яніння. Загинули дві доньки 2017 і 2018 року народження однієї жінки і ще дві дівчинки, теж 2017 і 2018 р.н. іншої матері", – уточнили рятувальники.

Згорілий будинок

Згорілий будинок

ДСНС на Одещині

Рятівники

Рятівники

ДСНС на Одещині

Правоохоронці встановлюють причини загоряння.

Як писав OBOZREVATEL, у лютому в Чернігівській області в пожежі загинули діти. Можливим винуватцем в ГосЧС назвали їх мати. Загинули двоє дівчаток 2015 і 2016 років народження.

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