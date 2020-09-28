Під Одесою трагічно загинула військовослужбовиця: Генштаб просять розібратися

Жінка, яка загинула 26 вересня при падінні з вікна гуртожитку в Одеській області, виявилася військовослужбовцем 28-ї окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового походу.

Про це повідомили на сторінці у Facebook громадської організації "Жіночий ветеранський рух". Відзначається, що Тетяна Варава була фінансисткою 28-ї мотопіхотної бригади, яка дислокується в передмісті Одеси. За даними громадських діячів, вона проходила свідком у одній з кримінальних справ. Зокрема, у провадженні, пов'язаному з "фінансовими махінаціями", що мають відношення до попереднього місця роботи загиблої.

"Тетяна була впевнена в позитивному рішенні у справі, яка розглядалася в суді, де Тетяна проходила як свідок, хоча її і намагалися перекваліфікувати в спільницю. У розмові сестра Тетяни нам розповіла, що Таня скаржилася останні 2 тижні на умови у військовій частині, де проходила службу, на психологічний тиск", – сказано в повідомленні.

У поліції схиляються до версії про самогубство. При цьому в організації мають дані про те, що у Варави на шиї був електричний подовжувач, а в її кімнаті – вуличний бруд з підошов взуття. При цьому жінка готувалася до весілля доньки та нібито мала "багато життєвих планів".

В організації зі свого боку звернулися до Генерального штабу ЗСУ, Міноборони та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова із вимогою справедливого і неупередженого розслідування.

Нагадаємо, що у неділю 27 вересня в селищі Чорноморське Одеської області при падінні з 4-го поверху гуртожитку загинула 46-річна жінка. У поліції заявили, що вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в ніч на 23 вересня в Одесі на вулиці Академіка Корольова була вбита співробітниця цілодобової аптеки. У той же день правоохоронці затримали підозрюваного.