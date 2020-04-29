Під Одесою спалахнула масштабна лісова пожежа. Фото і відео

Марина Ліснічук Суспільство 15:08, 29.04.2020 Оновлено: 15:10, 29.04.2020

У Подільському районі Одеської області, біля села Борщі, спалахнула серйозна лісова пожежа, що охопила територію 2,5 гектара.

За словами місцевих жителів, вогонь швидко поширюється через сильні пориви вітру, його розвернуло в сторону села Гонората. Про це повідомляє "Думська ТВ" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"На місці працює чотири пожежні автомобілі, але цього явно недостатньо", – кажуть очевидці.

На півночі Одеської області горить ліс
dumskaya.net

Зі свого боку в пресслужбі ДСЧС в області стверджують, що поки площа пожежі становить 2,5 гектара, загрози для житлового сектору немає.

На півночі Одеської області горить ліс
dumskaya.net

"Загоряння відбувається в нижній частині лісу. Горить суха трава та чагарник. Загрози житловому сектору немає. На місці працюють пожежні розрахунки", – запевнили у відомстві.

На півночі Одеської області горить ліс
dumskaya.net
На півночі Одеської області горить ліс
dumskaya.net
На півночі Одеської області горить ліс
dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами метеорологині Віри Балабух, в Україні на фоні геологічної посухи в найближчому майбутньому переважатиме антициклональна погода з великою кількістю безвітряних днів, що призведе до великої кількості пожеж по всій країні.

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