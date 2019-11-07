Під Одесою – спалах небезпечної хвороби: закрили школу

У двох селах під Одесою стався спалах вірусного гепатиту А.

У селі Кам'янка Біляївського району на гепатит захворіли двоє дорослих, а в селі Василівка інфекція вразила один з класів місцевої школи – там діагноз "гепатит А" було поставлено 5 школярам і одному дорослому. Про це повідомили в пресслужбі Біляївської районної державної адміністрації.

У зв'язку з цим в райадміністрації вирішили закрити школу на карантин тривалістю 35 днів, йдеться на сайті РДА.

Сільрада Василівки виділила 34 тисячі гривень на купівлю необхідної вакцини.

Карантин у школі

На даний момент проводиться переоблік всіх дітей села і відповідна імунопрофілактика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кропивницькому семеро жителів одного мікрорайону, серед яких двоє маленьких дітей, захворіли хворобою Боткіна – гепатитом А.

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