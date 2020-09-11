Під Одесою попрощалися із загиблим на Донбасі піхотинцем. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 08:10, 11.09.2020

В Ананьєві Одеської області 10 вересня поховали вогнеметника 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Руслана Волкова.

Провести в останню путь військового прийшли рідні та родичі, представники командування бригади, місцевої влади та жителі міста. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

Поховали Волкова на місцевому кладовищі імені Шостої сотні під звуки військового маршу.

Похорон Руслана Волкова.
Вісті Ананьївщині Group

Боєць ЗСУ помер від численних поранень, отриманих після вибуху міни біля села Верхньоторецьке на Донбасі і опіків 90% тіла. Це сталося в той момент, коли вони з побратимом прямували до місця гасіння лісової пожежі. Лікарі добу боролися за життя піхотинця, але врятувати його не змогли.

Бійця провели в останню путь.
Вісті Ананьївщині Group
Попрощатися з військовим прийшли місцеві жителі.
Вісті Ананьївщині Group
Військового поховали на місцевому кладовищі.
Вісті Ананьївщині Group
Похорон відбувся 10 серпня.
Вісті Ананьївщині Group
Під Одесою попрощалися з Русланом Волковим.
Вісті Ананьївщині Group
На похорон прийшли побратими загиблого.
Вісті Ананьївщині Group
Під Одесою поховали піхотинця.
Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • в неділю, 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.

  • Морський піхотинець Руслан Волков помер в лікарні від численних опіків, отриманих в результаті підриву невідомого вибухового пристрою в "сірій зоні" на фронті російсько-української війни.

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