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Під Одесою попрощалися із загиблим на Донбасі піхотинцем. Фото

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
1,9 т.
Під Одесою попрощалися із загиблим Русланом Волковим

В Ананьєві Одеської області 10 вересня поховали вогнеметника 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського Руслана Волкова.

Провести в останню путь військового прийшли рідні та родичі, представники командування бригади, місцевої влади та жителі міста. Про це повідомили на сторінці бригади в Facebook.

Поховали Волкова на місцевому кладовищі імені Шостої сотні під звуки військового маршу.

Похорон Руслана Волкова.

Боєць ЗСУ помер від численних поранень, отриманих після вибуху міни біля села Верхньоторецьке на Донбасі і опіків 90% тіла. Це сталося в той момент, коли вони з побратимом прямували до місця гасіння лісової пожежі. Лікарі добу боролися за життя піхотинця, але врятувати його не змогли.

Бійця провели в останню путь.
Попрощатися з військовим прийшли місцеві жителі.
Військового поховали на місцевому кладовищі.
Похорон відбувся 10 серпня.
Під Одесою попрощалися з Русланом Волковим.
На похорон прийшли побратими загиблого.
Під Одесою поховали піхотинця.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • в неділю, 6 вересня, в результаті ворожих обстрілів на Донбасі і підривів на невідомих пристроях загинуло троє воїнів ЗСУ, ще троє захисників отримали поранення.

  • Морський піхотинець Руслан Волков помер в лікарні від численних опіків, отриманих в результаті підриву невідомого вибухового пристрою в "сірій зоні" на фронті російсько-української війни.

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