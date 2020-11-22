Під Одесою підприємці влаштували страйк проти карантину: погрожують оголосити голодування. Відео

Підприємці найбільшого в Україні промтоварного ринку "7-й кілометр" в Одесі перекрили дорогу й заявили про готовність оголосити голодування.

Як повідомляє "Одеса INFO" в Telegram, вони звернулися до уряду й парламенту з проханням скасувати карантин вихідного дня та зажадали зустрічі з керівництвом Одеси й області (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Глава профспілки підприємців "Єдність" Ольга Костенко, виступаючи на акції протесту, зазначила, що люди дорогу не розблокують, поки до них не приїдуть в.о. голови Одеської ОДА та мер Одеси й не вислухають їхні вимоги.

"Ми маємо право на працю цілодобово. Ми тут будемо ночувати. Особисто я оголошую голодування на захист малого та середнього бізнесу", – заявила вона.

Зазначимо, що влада Одеси таки вирішила ввести запропоновані урядом обмеження. Там передумали бойкотувати карантин вихідного дня.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав, що таке карантин вихідного дня та які обмеження вводять.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді провалили голосування за проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.