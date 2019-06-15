Під Одесою оголошена пошукова спецоперація: заради дитини підняли Національну гвардію і літаки. Фото і відео

В Іванівському районі Одеської області організована спецоперація з розшуку 11-річної Дарини Лук'яненко, яка пропала 13 червня.

У четвер дівчинка пішла на заняття в танцювальний гурток і до сих пір її місце знаходження залишиться невідомим. Розпочато кримінальне провадження за п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, проводяться обшуки і обходи, повідомили в обласній прес-службі поліції.

"У пошукових заходах беруть участь підняті по тривозі поліцейські з п'яти найближчих до Іванівки райвідділів поліції, 100 військовослужбовців Національної гвардії України, десятки працівників ДСНС і більше сотні волонтерів", - сказано в повідомленні.

Дарина Лук'яненко od.npu.gov.ua

Силами військовослужбовців НГУ і волонтерів прочісують поля, посадки, яри і занедбані будівлі. На в'їзді в райцентр працюють пости поліції.

"Крім того, здійснюються пошуки з повітря. До спецоперації були залучені літаки місцевого аероклубу, борти яких оснащені відеокамерами. Вживають усіх можливих заходів щодо встановлення місцезнаходження дівчинки", - розповіли в поліції.

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Під Одесою пропала дівчинка od.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під час авіаперельоту стюардеса врятувала життя дитині. Маленька дівчинка почала задихатися і аж посиніла від задухи, але всі пасажири запанікували і не знали, що робити.

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