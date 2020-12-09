Під Миколаєвом знайшли перстень нащадка султана Сулеймана. Фото

Карина Бондаренко Суспільство 03:40, 9.12.2020

В околицях села Яселка Миколаївської області знайшли перстень османської епохи, який міг належати онукові турецького султана Сулеймана Осману.

Про знахідку, зроблену у XVIII столітті, на своїй сторінці у Facebook повідомив приватний пошуковик Карл Гейн (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Срібло, позолота, сердолік із гравіюванням османською мовою: "Аллах, я твій слуга". Напис – печатка, для розшифровування довелося показувати фахівцям у Стамбулі", – йдеться в повідомленні.

Перстень нащадка султана Сулеймана.
Karl Heine у Facebook

"Миколаївщина – колись територія Османської імперії, провінція Едісан. Тихе, квітуче, побожне місце. У XVIII столітті анексована Росією. Перстень розповів мені, що він належав старшому синові старого Селіма – Осману. Важко пораненим Осман-ефенді із загоном під натиском російських відходив до моря. Помолившись Аллаху, він поцілував перстень і залишив його в рідних землях, надіючись обов'язково повернутися. Захищаючи батьківщину, героїчно загинув на війні з росіянами", – написав Гейн.

Його знайшли в Миколаївській області.
Karl Heine в Facebook
Скриншот.
Karl Heine у Facebook

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