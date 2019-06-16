Під Миколаєвом спалахнув сміттєвий полігон: фото масштабної пожежі

У селі Весняне біля Миколаєва спалахнув полігон твердих побутових відходів.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області.

Інформація про пожежу на полігоні твердих побутових відходів КП "Миколаївкомунтранс" на вул. Нової с. Весняне Миколаївського району області надійшло о 16:05.

"За вказаною адресою направлені чергові відділення 2-ї, 19-ї Державних пожежно-рятувальних частин, чергова зміна оперативно-координаційного центру ГУ ГСЧС України в Миколаївській області. По прибуттю стало відомо, що горить сміття на орієнтовній площф 2000 кв.м. м і виникло щільне задимлення. Рятувальники за допомогою підручних засобів (хлопавок) і подачі водяних стволів поки приборкують вогнища горіння", – відзначають в ДСНС.

ДСНС

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