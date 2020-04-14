Під Луцьком від коронавірусу помер 19-річний хлопець

У Луцькому районі від коронавірусу помер 19-річний хлопець.

Про це повідомляє "Волинь 24" із посиланням на начальника управління охорони здоров'я Волинської ОДА Ігоря Ващенюка.

Пацієнт помер у ніч на вівторок, 14 квітня. Крім COVID-19, у хлопця був цукровий діабет.

"Це пацієнт із важким цукровим діабетом. Лікувався від діабету, від ускладнень. І рентген робили, наскільки я знаю, але в останній день піднялася температура. У нього не було жодних симптомів, ні контактів. Зробили тест, тому що всі були насторожені. Він виявився позитивним", – розповів він.

Відзначається, що це вже четверта смерть на Волині від коронавірусу.

На Волині від коронавірусу помер 19-річний хлопець. Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, станом на вівторок, 14 квітня, в Україні офіційно підтверджено 3 372 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Із них 270 випадків виявлені за минулу добу. Всього в Україні від інфекції померли 98 осіб, а вилікувалися вже 119.