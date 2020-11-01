На Волині влаштували "геловінський" протест під будинком судді КСУ. Фото

Під Луцьком влаштували акцію протесту біля будинку судді Конституційного суду України Петра Філюка, який голосував за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Увечері 31 жовтня, коли святкувався Геловін, кілька десятків активістів принесли до будинку судді в селі Тарасове гарбузи зі свічками всередині та плакати, передає "Суспільне".

Акцію анонсували напередодні й на місці протесту активістів уже чекали поліцейські. Вони охороняли порядок, затримань не було.

Протестувальники розклали під воротами полотно з відбитками "кривавих" долонь і скандували: "Відставка або смерть!".

"Хоча Геловін – це і не українське свято, прийшли в цей день, тому що суддя Філюк – нечисть, яку потрібно виганяти", – пояснив один з учасників протесту, майданівець Богдан Климчук.

За словами учасників акції, Філюк у цьому будинку буває рідко, тому що проживає в Києві.

Від будинку судді активісти рушили до будівлі Апеляційного суду області, який Філюк очолював протягом 15 років перед тим, як отримати призначення в КСУ. Там протестувальники повісили плакат.

Зазначимо, Філюк був призначений суддею Конституційного суду 30 жовтня 2019 року XVII позачерговим з'їздом суддів України за результатами конкурсу. Присягу він склав 5 листопада 2019-го.

Як писав OBOZREVATEL: