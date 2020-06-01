Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці. Фото

Суспільство 11:33, 1.06.2020

У Красному Лучі Луганської області під час розпивання спиртних напоїв між бойовиками "ЛНР" стався конфлікт. В результаті один з них підірвав гранату.

Двоє людей загинули на місці, ще троє постраждало. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Очікувано: "в результаті конфлікту Геннадій Ж., підірвав гранату РГД". І помер на місці від отриманих поранень", – написав він.

Він також показав фото загиблого Валерія Пустовалого. Судячи з досьє на "Миротворці", він брав участь в бойових діях проти ЗСУ у складі підрозділів "Всевеликого Війська Донського".

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кіровоградській області на могилі вбитого на Донбасі українського військового Віталія Лімборського помер його друг Володимир Фуженко.

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