Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці. Фото

У Красному Лучі Луганської області під час розпивання спиртних напоїв між бойовиками "ЛНР" стався конфлікт. В результаті один з них підірвав гранату.

Двоє людей загинули на місці, ще троє постраждало. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Очікувано: "в результаті конфлікту Геннадій Ж., підірвав гранату РГД". І помер на місці від отриманих поранень", – написав він.

Він також показав фото загиблого Валерія Пустовалого. Судячи з досьє на "Миротворці", він брав участь в бойових діях проти ЗСУ у складі підрозділів "Всевеликого Війська Донського".

Пустовалов Валерий Николаевич (Красный Луч, 18/03/67) погиб в Красном Луче 29/05/20 в результате подрыва гранаты во время разборок при распитии спиртных напитков https://t.co/oqVyG8ZV0i pic.twitter.com/W4eTiozXHz — Necro Mancer (@666_mancer) June 1, 2020

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кіровоградській області на могилі вбитого на Донбасі українського військового Віталія Лімборського помер його друг Володимир Фуженко.

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