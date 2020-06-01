Головна Новини
1 червня • оновлено в 12:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці. Фото

2.7т
Читати матеріал російською

У Красному Лучі Луганської області під час розпивання спиртних напоїв між бойовиками "ЛНР" стався конфлікт. В результаті один з них підірвав гранату.

Двоє людей загинули на місці, ще троє постраждало. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Очікувано: "в результаті конфлікту Геннадій Ж., підірвав гранату РГД". І помер на місці від отриманих поранень", – написав він.

Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці

Він також показав фото загиблого Валерія Пустовалого. Судячи з досьє на "Миротворці", він брав участь в бойових діях проти ЗСУ у складі підрозділів "Всевеликого Війська Донського".

Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці
Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці
Під Луганськом п'яні бойовики підірвали гранату і загинули на місці

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Кіровоградській області на могилі вбитого на Донбасі українського військового Віталія Лімборського помер його друг Володимир Фуженко.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
6
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 672.

    Вилікувалися: 9538. Померли: 708.

  • У світі захворіли понад 6,1 млн осіб, загинули – 370 тисяч.

  • Китай підтвердив нову версію походження коронавірусу – це не тварини з ринку

  • Восени в Україні можлива друга хвиля коронавірусу. МОЗ готується

  • Лікар заявив про небезпечні зміни в крові при коронавірусі. Вони провокують руйнування органів і клітин в організмі.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги