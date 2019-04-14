Під крики "Ганьба!" На Рівненщіні вигнали священика, що служив 20 років

У суботу, 13 квітня, в в селі Копитов Корецького району Рівненської області, священика УПЦ МП виштовхали через рішення громади про перехід в ПЦУ.

Ігор Власюк служив в селі більше 20 років. Повідомляє інтернет-видання UA: Рівне.

"Я захищаю УПЦ. Я прослужив 21 рік. Цих людей хрестив, ховав їх родичів і близьких. Вінчав... І зараз — бачите?" — сказав вигнаний протоієрей.

Інцидент трапився, коли прихильники Православної церкви України зустрілися з односельчанами, які виступають за Українську православну церкву.

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Священика Ігоря Власюка вивели під руки з криками "Ганьба!", а потім вигнали і його прихильників. Власюк заявив, що закони, прийняті державною владою – причина війни на Сході і зіткнень в селах через розпалення релігійної ворожнечі. Він також запевнив, що молиться за військових і за владу, але підтримує УПЦ.

На Рівненщене ізгалі служив 20 років священика rv.suspilne.media

Жителі села розповіли, що хочуть слухати в храмі служби українською мовою. Коли відбувався перехід в ПЦУ, Власюку запропонували служити в церкві по черзі з іншим священиком, проте він відмовився. Голосування громади за перехід з Московського патріархату відбулося ще в лютому, і до сих пір храм був опечатаний. Сьогодні прихильники ПЦУ принесли документ, що дозволив їм відкрити храм і після вигнання Власюка і прихожан, які підтримали його, пройшла перша служба українською мовою. Її провів священик, який спеціально приїхав з Корця.

Священик Ігор Власюк rv.suspilne.media

На місце конфлікту виїжджали працівники поліції і швидкої. Поліцейські відновили громадський порядок, а медики оглянули Власюка і госпіталізували одну жінку. Варто відзначити, що в прес-службі УПЦ МП інцидент назвали "черговою провокацією рейдерів з ПЦУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше священик РПЦ порівняв сурогатне материнство з проституцією.

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