Під колесами опинилося подружжя: у Тернопільській області трапилася страшна аварія з поліцейським

У селі Великі Млинівці Тернопільської області в ДТП загинула людина. Іншу з травмами доставили до лікарні.

Як зазначили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, під колесами автомобіля Mercedes опинилася сімейна пара.

За попередньою інформацією, аварія трапилася 12 лютого приблизно о 19:10. За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції – провідний інспектор сектору логістики. Потерпілі йшли узбіччям дороги.

zik.ua

Внаслідок наїзду чоловік помер до прибуття бригади швидкої, жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна людина загинула, двоє були травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси вночі 31 січня. На Об'їзній дорозі автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою. Водій легковика загинув на місці.

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