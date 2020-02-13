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13 лютого • оновлено в 14:49
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Під колесами опинилося подружжя: у Тернопільській області трапилася страшна аварія з поліцейським

1.1т
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У селі Великі Млинівці Тернопільської області в ДТП загинула людина. Іншу з травмами доставили до лікарні.

Як зазначили в Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області, під колесами автомобіля Mercedes опинилася сімейна пара.

За попередньою інформацією, аварія трапилася 12 лютого приблизно о 19:10. За кермом іномарки перебував вільнонайманий працівник Кременецького відділу поліції – провідний інспектор сектору логістики. Потерпілі йшли узбіччям дороги.

Під колесами опинилося подружжя: у Тернопільській області трапилася страшна аварія з поліцейським

zik.ua

Внаслідок наїзду чоловік помер до прибуття бригади швидкої, жінку госпіталізували з травмами середньої тяжкості.

Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Його затримали згідно зі статтею 208 КПК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, одна людина загинула, двоє були травмовані в смертельній ДТП на околиці Одеси вночі 31 січня. На Об'їзній дорозі автомобіль Opel вискочив на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з фурою. Водій легковика загинув на місці.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Тернопіль
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