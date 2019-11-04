Під Києвом росіянин познущався з прапора УПА: його покарали. Фото і відео

Житель російського міста Ставрополя, що приїхав у гості до родичів у м. Вишневе Київської області, зламав флагшток і зірвав прапор УПА.
Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook (щоб подивитись фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Все, що треба знати про москалів і мир із ними! Далі що? Будуть і нас рвати?" – написала Людмила Мартиненко.
Чоловік приїхав в Україну до родичів
Facebook / Мартиненко Людмила
Наругу над національно-визвольним прапором України чоловік здійснив у сквері Небесна Варта в неділю, 3 листопада. Своїх дій пояснити не зміг.
За словами іншого користувача Олександра Обами, правопорушник був затриманий поліцією та доправлений у відділення.
Росіянин зірвав прапор УПА
Facebook / Мартиненко Людмила
Росіянин зірвав прапор УПА
Facebook / Мартиненко Людмила
Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині чоловік зірвав прапор України і витер об нього ноги.
Раніше росіян розлютило виконання національного гімну України у межах патріотичної акції в літаках МАУ.
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