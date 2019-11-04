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4 листопада • оновлено в 12:31
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Під Києвом росіянин познущався з прапора УПА: його покарали. Фото і відео

2.2т Читати матеріал російською

Житель російського міста Ставрополя, що приїхав у гості до родичів у м. Вишневе Київської області, зламав флагшток і зірвав прапор УПА.

Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook (щоб подивитись фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Все, що треба знати про москалів і мир із ними! Далі що? Будуть і нас рвати?" – написала Людмила Мартиненко.

Чоловік приїхав в Україну до родичів

Чоловік приїхав в Україну до родичів

Facebook / Мартиненко Людмила

Наругу над національно-визвольним прапором України чоловік здійснив у сквері Небесна Варта в неділю, 3 листопада. Своїх дій пояснити не зміг.

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За словами іншого користувача Олександра Обами, правопорушник був затриманий поліцією та доправлений у відділення.

Росіянин зірвав прапор УПА

Росіянин зірвав прапор УПА

Facebook / Мартиненко Людмила

Росіянин зірвав прапор УПА

Росіянин зірвав прапор УПА

Facebook / Мартиненко Людмила

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Одещині чоловік зірвав прапор України і витер об нього ноги.

Раніше росіян розлютило виконання національного гімну України у межах патріотичної акції в літаках МАУ.

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Україна Київ
Теги
УПА червоно-чорний прапор ОУН-УПА
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кроваво-грязная тряпка упы вызывает только омерзение
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