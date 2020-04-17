Під Києвом палили деревину з Чорнобиля: радіація потрапила в повітря

Кримінал 14:14, 17.04.2020 Оновлено: 15:12, 17.04.2020

Іванківська теплова електростанція в Київській області закуповувала радіоактивну деревину, що поставляється з Чорнобильської зони відчуження.

Як повідомили в обласному управлінні поліції, деревина по забрудненню радіонуклідами перевищує встановлені норми. У подальшому ця сировина використовувалася на теплоелектростанції як паливо (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Працівники слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.241 (забруднення атмосферного повітря) Кримінального кодексу України.

В раках кримінального провадження слідчі поліції спільно з представниками інших відомств провели огляд місця події, під час якого вилучили зразки сировини, промислових відходів та ґрунту. Зразки направлено на експертне дослідження.

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Нагадаємо, Київ 16 квітня став першим в антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря.

Вранці 17 квітня столиця залишилася на першому місці в цьому антирейтингу. Показник був зафіксований в діапазоні 215 AQI (високий).

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